«Хезболла» атаковала ИГ на юго-востоке провинции Хомс

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Хомс, 28 июня. Союзники правительственных войск ведут боевые действия с «Исламским государством»* к югу от станции Т-3.

Военные источники в Хомсе сообщают, что отряды ливанского движения «Хезболла» атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе населенных пунктов Бувейда и Бир Джафеф. В результате столкновений уничтожено несколько десятков исламистов.

Вся зачищенная территория сейчас находится под контролем союзной группировки войск. Отмечается, что по итогам операции ВС САР создали буферную зону к югу от насосной станции Т-3.

* Организация запрещена на территории РФ.