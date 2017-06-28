Ракка: ООН сообщила о гибели 173 мирных жителей при ударах коалиции по ИГ

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Вашингтон, 28 июня. Более 170 мирных жителей было убито во время операции по освобождению Ракки в июне. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейни.

Как следует из сообщения аль-Хусейни, 173 мирных жителя стали жертвами наступательной операции (имеются в виду как авиаудары, так и действия на земле. — Прим. ФАН), которая проводилась против террористов запрещенного в России ИГ* в сирийской Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.