Ракка: ООН сообщила о гибели 173 мирных жителей при ударах коалиции по ИГ
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Вашингтон, 28 июня. Более 170 мирных жителей было убито во время операции по освобождению Ракки в июне. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейни.
Как следует из сообщения аль-Хусейни, 173 мирных жителя стали жертвами наступательной операции (имеются в виду как авиаудары, так и действия на земле. — Прим. ФАН), которая проводилась против террористов запрещенного в России ИГ* в сирийской Ракке.
* Организация запрещена на территории РФ.