Донбасс: ОБСЕ недосчиталась украинских «Рапир» в местах хранения

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Донецк, 28 июня. Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения в Донбассе со стороны украинской армии.

«В подконтрольных правительству районах миссия еще раз отметила отсутствие трех буксируемых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» калибром 100 миллиметров», — сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы миссии.

Напомним, ранее разведка Донецкой народной республики зафиксировала переброску в Донбасс украинских САУ, гаубиц, автомобилей с боеприпасами и эшелонов с топливом.