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Нью-Йорк, 28 июня. ООН призвала все стороны, воюющие в сирийском городе Ракка против ИГ*, принять меры для защиты 100 тыс. мирных жителей, оказавшихся в ловушке. Такое заявление сделал в среду Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Он отметил, что фактор присутствия гражданских в зоне боевых действий необходимо учитывать всем, включая возглавляемую США коалицию, сообщает Reuters.

«Мирное население нельзя приносить в жертву ради быстрых военных побед», — подчеркнул комиссар.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»* официально запрещена в России. В настоящее время проводится операция по освобождению от боевиков Ракки, которая считается «столицей» ИГ в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.