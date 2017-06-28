Идлиб: армия Турции намерена создать в провинции военную базу

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Идлиб, 28 июня. Колонна турецких военнослужащих вошла в северную часть провинции Идлиб.

Местные источники сообщают о том, что турецкие войска вошли в сирийскую провинцию Идлиб с целью создания военной базы. Анкара действует в соответствии с ранее разработанным планом, по которому Вооруженные силы России и Турции будут присутствовать в созданной на территории провинции зоне деэскалации и обеспечивать соблюдение режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что армия Турции ведет боевые действия против отрядов курдского ополчения на севере сирийской провинции Алеппо.