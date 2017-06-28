Москва готовит Вашингтону ответ на декабрьскую высылку российских дипломатов

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Москва, 28 июня. Россия готовит ответные меры на пакет санкций со стороны США, вступивший в силу еще в декабре 2016 года, включавший высылку 35 российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Захарова подтвердила, что Москва готовит ответные меры, и отметила, что это вопрос не только министерства иностранных дел.

"(Ответ) будет иметь очень солидную базу проработки, и они об этом прекрасно знают, мы им об этом неоднократно говорили», — подчеркнула Захарова.

В декабре 2016 года администрация тогдашнего президента США Барака Обамы ввела пакет антироссийских санкций, который предусматривал высылку из страны 35 российских дипломатов вместе с семьями. Кроме того, был закрыт доступ к дачам диппредставительств.