Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

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Москва, 28 июня. В Кремле с сожалением отнеслись к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций. Об этом в среду журналистам заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Негативно и с сожалением», — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, принцип взаимности никто не отменял.

Напомним, ранее руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин указал на то, что санкции Евросоюза, которые были введены в отношении российской стороны, не достигли поставленных целей.