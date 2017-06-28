Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций
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Москва, 28 июня. В Кремле с сожалением отнеслись к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций. Об этом в среду журналистам заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
«Негативно и с сожалением», — отметил пресс-секретарь.
По словам Пескова, принцип взаимности никто не отменял.
Напомним, ранее руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин указал на то, что санкции Евросоюза, которые были введены в отношении российской стороны, не достигли поставленных целей.