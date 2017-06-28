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Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций
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    Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

    18:14  28 Июня 2017
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    Песков рассказал об ответе на продление антироссийских санкций ЕС

    Москва, 28 июня. В Кремле с сожалением отнеслись к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций. Об этом в среду журналистам заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

    «Негативно и с сожалением», — отметил пресс-секретарь.

    По словам Пескова, принцип взаимности никто не отменял.

    Песков рассказал об ответе на продление антироссийских санкций ЕС

    Напомним, ранее руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин указал на то, что санкции Евросоюза, которые были введены в отношении российской стороны, не достигли поставленных целей.

    Автор: Алексей Громов
    #песков
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