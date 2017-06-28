«Ингосстрах» планирует покинуть рынок Украины

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Москва, 28 июня. Российская страховая компания «Ингосстрах» приняла решение уйти с рынка Украины.

Согласно предварительным данным, компания внесла корректировки в свой устав и исключила из списка упоминания офиса в Киеве. Как передает ТАСС, у «Ингосстраха» остались отделения в Казахстане, Азербайджане, Индии и Китае.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская транснациональная корпорация «Газпром» якобы планирует уйти с турецкого рынка энергоносителей, который постепенно теряет свою привлекательность.