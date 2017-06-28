ЛНР: снайпер ВСУ ранил мирного жителя в районе Первомайска

В Избранное

Луганск, 28 июня. Украинский снайпер ранил мирного жителя поселка Марьевка в районе Первомайска. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

«Сегодня в 16:00, украинский снайпер ранил мирного жителя на окраине поселка Марьевка. Мужчина 1967 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого предплечья, пуля прошла на вылет», — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший находится в больнице Первомайска, медики оценивают его состояние как стабильное. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов ЛНР.

Напомним, 13 июня от пули снайпера ВСУ погибла мирная жительница Донецкой народной республики.