Чудеса и рекорды выставки «Титикака» развеселили жителей и гостей Петербурга. ФАН-ТВ

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Увидеть подкованную блоху, прикоснуться к челюстям самой большой из всех когда-либо живших на земле акул и узнать о самых интересных фактах, открытиях, рекордах и достижениях со всего света: такая возможность появилась у жителей и гостей Петербурга. На Казанской улице на два месяца открылась уникальная выставка «Титикака». Организаторы называют ее «смаком невероятного» из мира природы и истории человечества. Съемочная группа ФАН-ТВ отправилась выяснить, почему.

Каждый из экспонатов призван удивлять, в этой части затея организаторов реализовалась полностью. Даже произведения искусства в их привычном понимании на «Титикаке» не встретишь.

– Это уникальные карандаши, – рассказала об одном из стеллажей Анна Селянинова, администратор выставки. – До нас лишь один карандаш был продан в Россию, все остальные карандаши Салавата Фидаи (автор карандашей, город Уфа – прим. ред.) продаются на запад. Там у него проходят персональные выставки, ну, а мы первый раз показываем его работы в России. Уникальны его работы тем, что это – скульптуры, выполненные на грифеле. Например, здесь можно увидеть самую маленькую в мире Эйфелеву башню. Ее длина всего три миллиметра, в то время как высота настоящей – 312 метров.

Также организаторы выставки проиллюстрировали самые впечатляющие рекорды и создали фигуры рекордсменов: например, самого высокого в мире человека, силуэт девушки с самой тонкой талией и самый большой на планете цветок. Последний действительно обладает внушительными размерами и весом, но, судя по реакции посетителей, аромат его мало кому придется по вкусу.

– Очень резкий запах, похож на аммиак, прямо глаза вырывает! – поделилась впечатлениями Мария Семиноженка, посетитель выставки. – А вообще, очень интересно, много необычного. Того, что не увидишь на других выставках. И для маленьких детей классно, я в восторге!

– Очень познавательно и весело, – рассказала корреспондентам Дарья Жданова, пришедшая на выставку с сыном. – С детьми хорошо, вот был бы ребенок чуть постарше, было бы вообще замечательно. Потому что можно все потрогать, везде полазать. Мне нравится!

– Уже есть такой экспонат, который больше других запомнился?

– Трехметровый человек – очень интересный факт! – смеясь, добавляет девушка.

Отметим, что «Титикака» действительно интерактивна, и экспонаты «под стеклом» здесь можно пересчитать по пальцам. Но юные посетители предпочли пересчитать, к примеру, зубы мегалодону.

– Такие факты для детей и подростков очень интересны, – поделилась Светлана Южина. – У ребенка вообще восторг, все это увидеть: большие челюсти, огромное сердце кита… Думаю, что сыну очень понравилось.

– Огромная челюсть акулы! – радостно подтвердил ее сын Георгий Южин.

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Выставка «Титикака» – это необычное название, редкая тематика и соответствующая атмосфера. О том, откуда взялась идея, и как она претворялась в жизнь, корреспонденты ФАН-ТВ расспросили руководителя экспозиции Никиту Истомина.

– Мы хотим показать людям всевозможные факты, тайны, рекорды, малоизвестные открытия.

– А что, на ваш взгляд, самое интересное?

– Самым интересным, пожалуй, будет самый маленький в мире автомобиль (мы же все кругом сейчас автомобилисты). Он весит 92 килограмма, производился в 1961-62 году.

– Выставка нацелена больше на детей или на взрослых тоже?

– Интересно будет всем, потому что дети тут могут все потрогать, пофотографировать, покрутить, повертеть, примерить на себя. А взрослым будет интересно изучить какие-то новые для себя факты.

– Было сказано, что многие экспонаты в России демонстрируются впервые, а у самой выставки какая история?

– Придумали мы эту идею два года назад и все это время воплощали ее в жизнь. Объезжали Америку, Европу искали интересные факты, чтобы изобрести что-то новое, неповторимое и удивить людей.

– Почему было выбрано такое название?

– Титикака – это озеро в Латинской Америке, которое полно всевозможных тайн, рекордов и фактов.

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