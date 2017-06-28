Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина с Си Цзиньпинем

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Москва, 28 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин с 3 по 4 июля посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, во время переговоров на высшем уровне предполагается обсудить как актуальные международные и региональные проблемы, так и весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая.

«По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов», — сообщили в Кремле.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится со своим вьетнамским коллегой Чаном Дай Куангом 29 июня в Москве.