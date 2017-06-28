Представитель рода Романовых сравнил фильм «Матильда» с диснеевской сказкой

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Екатеринбург, 28 июня. Представитель Объединения членов рода Романовых Павел Куликовский, который приходится праправнуком императору Александру III, заявил, что новый фильм Алексея Учителя «Матильда» нельзя относить к жанру исторической драмы.

По его словам, картина больше напоминает мультфильм Disney «Анастасия», который был художественным вымыслом от начала до конца.

«Мне нравится анимационный фильм «Анастасия», он сделан профессионально и пробуждает у детей интерес к истории. Но когда ты смотришь этот мультфильм, ты понимаешь, что это художественный вымысел» — отметил Куликовский.

При этом потомок Романовых отказался обсуждать данный вопрос с режиссером ленты Алексеем Учителем, подчеркнув, что про императорскую семью уже вышло много недостоверных фильмов, и «Матильда» не стала исключением.