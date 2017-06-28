Глава Пентагона считает, что Сирия серьезно отнеслась к угрозам Вашингтона

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Вашингтон, 28 июня. Власти Сирийской Арабской Республики серьезно отнеслись к предупреждениям со стороны Соединенных Штатов Америки. Так считает глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Ранее Вашингтон заявил о том, что Дамаск якобы планирует задействовать химоружие.

«Кажется, они восприняли предупреждение серьезно. Они не предприняли атаку», — отметил политик.

Напомним, министерство иностранных дел Российской Федерации указало на то, что последние заявления американской стороны являются «приглашением» террористов к провокациям в Сирии.