Донбасс: подразделения разведки и связи ЛНР подняты по тревоге

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Луганск, 28 июня. Народная милиция ЛНР проводит внезапную проверку боеготовности подразделений связи и разведки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он пояснил, что минувшим утром стартовала внезапная проверка боеготовности подразделений связи и разведки Народной милиции ЛНР. Связистам и разведчикам предстоит отработать задачи по тактико-специальной подготовке.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на группу военных ЛНР в районе Бахмутской трассы. В результате нападения двое военнослужащих Народной милиции ЛНР были убиты, четверо захвачены в плен. На телах погибших были обнаружены многочисленные ножевые ранения, что свидетельствует о применении пыток в отношении бойцов ЛНР.