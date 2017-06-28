Детям в Петербурге запретили посещать ночью кладбища и смотреть стриптиз

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Санкт-Петербург, 28 июня. Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который запрещает несовершеннолетним посещать букмекерские конторы, кальянные, стриптиз-клубы, а также кладбища и крыши.

За поправки в закон о комендантском часе депутата Виталия Милонова проголосовали 42 из 50 депутатов.

По словам главы фракции «Единая Россия» в городском парламенте Александра Терединко, несовершеннолетние дети теперь не смогут находиться без сопровождения взрослых на территории кладбищ, недостроенных объектов, котельных без сопровождения взрослых.

Чиновник считает, что принятие данного законопроекта поможет снизить уровень детского травматизма, вреда нравственному развитию подростков и оградит школьников от негативного воздействия табачного дыма.

Во втором чтении поправки будут рассмотрены после 1 ноября.