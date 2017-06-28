Всеармейский конкурс зенитчиков «Чистое небо» завершился в Ейске

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Ейск, 28 июня. В Южном военном округе завершился очередной этап всеармейского конкурса зенитных подразделений «Чистое небо».

Участниками конкурса стали порядка 200 военнослужащих из 8 команд, которые стали лучшими в своих округах. Подразделения ПЗРК должны были показать не только отличную стрелковую подготовку, но и знания материально-технической части и теоретическую подготовку.

Бойцам предстояло продемонстрировать вождение боевой техники и преодолеть условно-зараженный участок местности. На огневых рубежах зенитчики поразили мишени, имитирующие вертолеты на встречном и удаляющемся курсе. Лучшие зенитные подразделения выступят на международном этапе конкурса, который состоится в Китае.