Ирак: войска готовятся штурмовать новый оплот ИГИЛ

В Избранное

Багдад, 28 июня. На карте Ирака появилась новая горячая точка, в которой начнется контртеррористическая операция.

Военные источники в Ираке сообщают, что крупные скопления боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) замечены разведкой в населенном пункте Хавиджа, расположенном в иракской провинции Киркук.

Район является стратегически важным из-за множества нефтяных месторождений. Источник отмечает, что новая контртеррористическая операция правительственных войск и сил федеральной полиции начнется именно там. В данный момент ВВС Ирака сбрасывают в регионе листовки с призывами мирным жителям не покидать домов в ближайшие дни и не приближаться к объектам «Халифата».

IMPORTANT#Iraqi Airforce dropped thousands of leaflets over #Hawija informing civilians to stay home & away from #ISIS locations. pic.twitter.com/pYWScb2MMD — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) June 28, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.