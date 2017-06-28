Путин встретится с президентом Вьетнама 29 июня

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Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин встретится со своим вьетнамским коллегой Чаном Дай Куангом 29 июня в Москве.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Чан Дай Куанг сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Основная программа у него, впрочем, запланирована на завтра: Дай Куанг встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и президентом Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран обсудят расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализацию соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом.