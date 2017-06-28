КНДР заочно приговорила экс-президента Южной Кореи к смертной казни

В Избранное



Пхеньян, 28 июня. Власти КНДР заочно приговорили экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе к смертной казни. Так, агентство Reuters сообщает, что Пак Кын Хе была идейным вдохновителем попытки покушения в 2015 году на северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Предыдущий президент Южной Кореи была подвергнута импичменту в связи с делом о коррупции в высших эшелонах власти. Ее обвинили в участии в крупном коррупционном скандале, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, накануне в КНДР назвали «нацизмом XXI века» политику президента США Дональда Трампа.