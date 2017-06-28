Порошенко приветствовал продление Евросоюзом антироссийских санкций

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Киев, 28 июня. Украинский президент Петр Порошенко приветствовал продление антироссийских санкций со стороны Евросоюза, об этом он написал на странице в Twitter.

Сегодня Совета Евросоюза продлил до января 2018 года антироссийские санкции, украинский президент Петр Порошенко приветствовал данное решение, сделав соответствующий пост на своей странице в сети микроблогов Twitter. Отметим, что срок введенный ранее ограничений со строны ЕС истекал в июле. В Совфеде прокомментировали решение ЕС, назвав его ожидаемым, однако предложили ввести санкции против Украины, поскольку киевские власти не соблюдают Минские соглашения.