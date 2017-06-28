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Стала известна причина крупного пожара на химзаводе в Оренбургской области
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    Стала известна причина крупного пожара на химзаводе в Оренбургской области

    17:58  28 Июня 2017
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    Химзавод горит в

    Оренбург, 28 июня. В Оренбургской области произошел пожар на «Новотроицком заводе хромовых соединений», предварительной причиной возгорания называют неисправность электрооборудования, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

    Возгорание на химзаводе в Оренбургской области произошло на площади 200 квадратных метров, известно, что открытый огонь ликвидирован, пострадавших нет. По данным источника Федерального агентства новостей, пичиной пожара на «Новотроицком заводе хромовых соединений» называют неисправность электрооборудования.

    Предположительно, возгорание спровоцировало повреждение кабеля. Работа предприятия приостановлена до утра. Инцидент не причинил ущерб компании, поскольку предприятие имеет достаточный запас готовой продукции. Источник ФАН также отметил, что угрозы для экологической обстановки и здоровья местных жителей не выявлено. Экологи провели необходимые замеры содержания вредных веществ, они не превышают норму.

    Автор: Ирина Селезнева
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