Разведка ЛНР узнала о подготовке ВСУ к штурму Донбасса

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Луганск, 28 июня. Украинские силовики продолжают формировать ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе, перебрасывая тяжелую технику и вооружение. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По данным разведки ЛНР, в районе населенного пункта Мироновский обнаружены позиции минометной батареи ВСУ. Также украинские силовики перебросили в район поселка Троицкое самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Вблизи населенного пункта Новозвановка зафиксирована передислокация минометного взвода из состава 24-й бригады вооруженных сил Украины. Марочко отметил, что данные факты свидетельствуют о подготовке ВСУ к масштабным наступательным действиям в Донбассе.