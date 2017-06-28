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Стало известно расписание первого тура чемпионата России по футболу 2017/2018
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    Стало известно расписание первого тура чемпионата России по футболу 2017/2018

    17:23  28 Июня 2017
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    Стало известно расписание первого тура чемпионата России по футболу 2017/2018

    Москва, 28 июня. Первый тур чемпионата РФ по футболу сезона 2017/18 начнется 15 июля, сообщает пресс-служба РФПЛ.

    В среду на сайте РФПЛ появился календарь чемпионата на первые восемь туров. Ранее стало известно, что первый тур стартует 16 июля. В первом туре ожидаются матчи «Урал» – «Ростов», «Тосно» – «Уфа», «Анжи» – ЦСКА. Они пройдут 15 июля. 

    16 июля на футбольном поле встретятся «СКА-Хабаровск» – «Зенит», «Рубин» – «Краснодар», «Ахмат» – «Амкар».18 июля ожидаются матчи команд «Локомотив» – «Арсенал», «Спартак» — «Динамо».

    Стало известно расписание первого тура чемпионата России по футболу 2017/2018

    Отметим, что в 2018 году Россия впервые станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Кроме того, матчи впервые будут проведены на территории Восточной Европы.

     

    Автор: Дима Оленин
    #футбол
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