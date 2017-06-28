Subaru готова вернуть некоторые модели в Россию

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Токио, 28 июня. Японский автопроизводитель Subaru рассматривает возможность возвращения на российский рынок ряда моделей, которые были изъяты из продажи в период экономического кризиса. Такое заявление сделал в среду генеральный директор компании «Субару Мотор» (официальный дистрибьютор Subaru в России) Есики Кишимото.

«Сегодня, когда российский рынок постепенно восстанавливается, мы рассматриваем возможность возвращения некоторых моделей. Каких – пока говорить рано», — отметил он.

Кишимото отметил, что компания постоянно отслеживает покупательские запросы и уже на основе этих данных принимает решение о расширении модельного ряда.