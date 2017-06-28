Придушенный матерью малыш из Севастополя начал самостоятельно дышать

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Севастополь, 28 июня. Задушенный матерью малыш из Севастополя начал самостоятельно дышать.

Двухлетний Михаил К. был госпитализирован после того как родная мать, 30-летняя Марина З., затянула на его шее ремень и выбросила его с балкона второго этажа. Это произошло рано утром 27 июня. Ребенка сняла с ремня соседка и вызвала скорую помощь.

Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой. Сегодня его отключили от аппарата искусственного дыхания, и ребенок начал дышать самостоятельно.

По словам источника ФАН, ребенка в больнице навещает отец, а в скором времени приедут бабушка и дедушка из Москвы.

Мать мальчика помещена в психиатрическую больницу. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего».