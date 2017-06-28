Мирча Луческу: С «Зенитом» расстались без обид

Санкт-Петербург, 28 июня. В разговоре с Федеральным агентством новостей бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил, что договорился с петербургским клубом о расторжении контракта.

«Да, это правда, мы договорились с клубом. Не хотелось сидеть без работы и ждать еще целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать. С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше», — рассказал 71-летний специалист.