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Заявленные ЕС причины продления санкций против РФ вызывают иронию — сенатор
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    Заявленные ЕС причины продления санкций против РФ вызывают иронию — сенатор

    16:48  28 Июня 2017
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    Заявленные ЕС причины продления санкций против РФ вызывают иронию — сенатор

    Москва, 28 июня. Сенатор Сергей Цеков прокомментировал продление ЕС антироссийских санкций на полгода, назвав подобное решение ожидаемым.

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что санкции со стороны Евросоюза должны вводиться в отношении Украины, поскольку именно власти Киева не соблюдают Минские соглашения, а Россия не является стороной украинского конфликта.  

    «В отношении несоблюдения Минских соглашений — это уже вызывает большую иронию не только у нас, но и у тех, кто оценивает ситуацию реально, кто понимает, что Россия не является стороной соглашений», — сказал российский сенатор в интервью RT. Напомним, что ЕС продлил экономические  антироссийские санкции до 31 января 2017 года. Данное решение было принято вслед за расширением санкций со стороны США.​

    Автор: Ирина Селезнева
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