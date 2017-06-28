Няня-садистка из Уфы получила условный срок за истязание ребенка
Уфа, 28 июня. Жительница Башкирии получила условный срок за истязание годовалого ребенка, который мешал смотреть ей телевизор, сообщила старший помощник руководителя регионального СК ПФ Светлана Абрамова.
Инцидент произошел в марте. В Сети появилось видео, на кадрах которого 56-летняя няня положила ребенка в кроватку, чтобы он не мешал смотреть ей сериалы. Однако когда малыш начал плакать и требовать к себе внимания, пожилая женщина схватила его и с силой бросила обратно на кроватку. Ребенок заплакал еще громче, а няня стала избивать его руками и кричать.
В итоге женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Женщину признали виновной по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Выполнение работы, не отвечающей требованиям жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет».