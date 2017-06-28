Няня-садистка из Уфы получила условный срок за истязание ребенка

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Уфа, 28 июня. Жительница Башкирии получила условный срок за истязание годовалого ребенка, который мешал смотреть ей телевизор, сообщила старший помощник руководителя регионального СК ПФ Светлана Абрамова.

Инцидент произошел в марте. В Сети появилось видео, на кадрах которого 56-летняя няня положила ребенка в кроватку, чтобы он не мешал смотреть ей сериалы. Однако когда малыш начал плакать и требовать к себе внимания, пожилая женщина схватила его и с силой бросила обратно на кроватку. Ребенок заплакал еще громче, а няня стала избивать его руками и кричать.

В итоге женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Женщину признали виновной по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Выполнение работы, не отвечающей требованиям жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет».