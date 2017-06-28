Ирак: военные поймали пятерых боевиков ИГИЛ, пытавшихся пробраться в Мосул

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Мосул, 28 июня. Иракские военные пресекли попытку группы «Исламского государства»* пробраться на помощь боевикам.

Источники в правительственных войсках и федеральной полиции Ирака сообщили, что на подступах к осажденной части Старого Мосула были перехвачены пять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Игиловцы хотели влиться в ряды оставшихся в городе боевиков.

#Iraqi forces displayed explosive vest, IEDs & weapon suppressor belonging to 5 #ISIS militants that tried to swim from west to east #Mosul. pic.twitter.com/dhovYVjcJR — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) June 28, 2017

При себе у террористов обнаружены боеприпасы, самодельные взрывные устройства, гранаты и «пояса-шахидов».

Отмечается, что в городской больнице Мосула иракские военные ведут перестрелки с двумы сотнями боевиков «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.