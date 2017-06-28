Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 210 снарядов и мин

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Луганск, 28 июня. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины Киевские силовики выпустили 210 мин и снарядов по территории Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он пояснил, что украинские силовики намеренно наносят удары по позициям Народной милиции ЛНР, чтобы вызвать ответный огонь с их стороны, а в дальнейшем обвинить Луганск в нарушении «хлебного перемирия» в Донбассе преддверии переговоров трехсторонней контактной группы в Минске, а также саммита G20 в Гамбурге.

Марочко также добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР соблюдают перемирие и не отвечают на провокации украинских силовиков.