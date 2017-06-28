Минздрав уточнил количество погибших и пострадавших в страшном ДТП в Дагестане

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Махачкала, 28 июня. В результате столкновения «Лады Приоры» и кроссовера «Toyota RAV 4» на трассе в Дагестане шесть человек погибли и пять пострадали. Об этом сообщает Минздрав республики.

По данным ведомства, среди погибших было трое детей. Еще трое взрослых и двое детей госпитализированы в больницу города Избербаш. Все обстоятельства и причины смертельной аварии сейчас выясняются.

ДТП с участием отечественной легковушки и кроссовера случилось сегодня в 14:31 на автодороге у населенного пункта Уллубийаул в Карабудахкентском районе республики. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану, движение в районе аварии не нарушено.