Басурин опроверг причастность ДНР к подрыву автомобиля СБУ в Донбассе

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Донецк, 28 июня. Ополченцы ДНР не имеют никакого отношения к подрыву автомобиля СБУ в Донбассе. Такое заявление сделал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин также представил собственную версию случившегося. Представитель оборонного ведомства ДНР предположил, что автомобиль с украинскими силовиками случайно наехал на взрывное устройство. По мнению Басурина, подорвавшиеся силовики могли стать жертвами внутренних разборок.

«Мы не причастны к этому. Теракты в качестве мести или еще чего-либо, в отличии от Украины, не устраивали и устраивать не собираемся», — приводит слова Басурина РИА Новости.

Ранее стало известно, что автомобиль с сотрудниками СБУ подорвался в Донецкой области. При этом один из находившихся в автомобиле — сотрудник контрразведки — погиб, еще четверо пострадали.