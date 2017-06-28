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Интернет-омбудсмен: Включение Telegram в реестр Роскомнадзора ни на что не влияет
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    Интернет-омбудсмен: Включение Telegram в реестр Роскомнадзора ни на что не влияет

    17:43  28 Июня 2017
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    Интернет-омбудсмен: Включение Telegram в реестр Роскомнадзора ни на что не влияет

    Москва, 28 июня. Включение мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, ни на что не влияет. Так считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

    «Например, приходит к вам переписчик населения. Вы можете отказаться и нарушить закон, а можете согласиться и внести в перепись какие-либо свои данные. Но внесение ваших данных в перепись ничего не значит», — цитирует его слова RT.

    Интернет-омбудсмен: Включение Telegram в реестр Роскомнадзора ни на что не влияет

    Напомним, ранее стало известно о том, что мессенджер Telegram может быть включен в реестр Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

    Автор: Алексей Громов
    #роскомнадзор #telegram
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