Сирия: более 40 мирных жителей погибли при ударе коалиции США в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 28 июня. По меньшей мере 50 мирных жителей погибли и 20 пострадали при авиаударе международной коалиции во главе с США по городу Даблан на востоке провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Добавим, ранее в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что на протяжении месяца в Дейр эз-Зоре погибли около 250 мирных жителей. Причем три четверти от общего числа погибших стали жертвами ударов международной коалиции.