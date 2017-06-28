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Медведев признал утратившей силу стратегию развития ипотеки до 2020 года
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    Медведев признал утратившей силу стратегию развития ипотеки до 2020 года

    16:28  28 Июня 2017
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    Медведев признал утратившей силу стратегию развития ипотеки до 2020 года

    Москва, 28 июня. Правительство России постановило признать утратившей силу стратегию развития ипотечного кредитования, рассчитанную до 2020 года. Соответствующее постановление в среду подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Как говорится в справке, размещенной на сайте правительства, стратегия функционально дублировала приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье», поэтому была признана нецелесообразной.

    Медведев признал утратившей силу стратегию развития ипотеки до 2020 года

    Кроме того, постановление предполагает внесение изменений, уточняющих целевое назначение кредитов, которые были предоставлены Агентству ипотечного жилищного кредитования Внешэкономбанком за счет средств ФНБ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #медведев
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