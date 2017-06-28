Медведев признал утратившей силу стратегию развития ипотеки до 2020 года

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Москва, 28 июня. Правительство России постановило признать утратившей силу стратегию развития ипотечного кредитования, рассчитанную до 2020 года. Соответствующее постановление в среду подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как говорится в справке, размещенной на сайте правительства, стратегия функционально дублировала приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье», поэтому была признана нецелесообразной.

Кроме того, постановление предполагает внесение изменений, уточняющих целевое назначение кредитов, которые были предоставлены Агентству ипотечного жилищного кредитования Внешэкономбанком за счет средств ФНБ.