Песня Бузовой «Мало половин» стала самым модным хитом лета

Все свои награды я посвящаю вам ???????????? Без вашей поддержки и любви, не было бы ничего❤️...Вчера #FashionSummerAwards2017 наградили меня, как артиста, записавшего самый модный трек этого лета ???????? #малополовин ???????????? Я очень много работаю, и, конечно, мне очень приятно, когда это замечаете не только вы, но у публично это признают ???????? Дальше - больше ???????? Ваша Ольга Бузова???? #моилюдивсегдасомной #Спасибо

