Песня Бузовой «Мало половин» стала самым модным хитом лета

В Избранное

Москва, 28 июня. Ольга Бузова поделилась радостью — ее хит «Мало половин» получил звание «Самой модной песни лета» на премии Fashion Summer Awards 2017.

Видео с мероприятия было опубликована на странице Бузовой в Instagram. Бывшая участница «Дома-2» поблагодарила многочисленных поклонников, без которых она не смогла бы добиться столь впечатляющих результатов.

Бузова также призналась, что в последнее время «очень много работает». И ей приятно осознавать, что такой тяжелый труд замечают и публично признают. На радость поклонникам Ольга пообещала выпустить больше треков и клипов в самом ближайшем будущем.

Напомним, что несколько недель назад Ольга Бузова потерпела фиаско на «Премии МУЗ-ТВ».