Песня Бузовой «Мало половин» стала самым модным хитом лета
Москва, 28 июня. Ольга Бузова поделилась радостью — ее хит «Мало половин» получил звание «Самой модной песни лета» на премии Fashion Summer Awards 2017.
Видео с мероприятия было опубликована на странице Бузовой в Instagram. Бывшая участница «Дома-2» поблагодарила многочисленных поклонников, без которых она не смогла бы добиться столь впечатляющих результатов.
Все свои награды я посвящаю вам ???????????? Без вашей поддержки и любви, не было бы ничего❤️...Вчера #FashionSummerAwards2017 наградили меня, как артиста, записавшего самый модный трек этого лета ???????? #малополовин ???????????? Я очень много работаю, и, конечно, мне очень приятно, когда это замечаете не только вы, но у публично это признают ???????? Дальше - больше ???????? Ваша Ольга Бузова???? #моилюдивсегдасомной #Спасибо
Бузова также призналась, что в последнее время «очень много работает». И ей приятно осознавать, что такой тяжелый труд замечают и публично признают. На радость поклонникам Ольга пообещала выпустить больше треков и клипов в самом ближайшем будущем.
Напомним, что несколько недель назад Ольга Бузова потерпела фиаско на «Премии МУЗ-ТВ».