Украина попросит NASA проследить за строительством моста в Крым

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Киев, 28 июня. Украинская сторона планирует привлечь украинских экологов и представителей NASA к расследованию дела о строительства Крымского моста. Об этом в среду заявила пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Несогласованное строительство моста не должно уничтожить уникальную флору и фауну Черного и Азовского морей… Субъекты хозяйственной деятельности, которые причастны к возведению моста, должны нести ответственность за свои действия, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о завершении сборки судоходной арки железнодорожной части моста через Керченский пролив.