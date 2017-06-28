Новороссия сегодня: при взрыве в Донбассе погиб полковник СБУ, ВСУ пытают пленных ополченцев ЛНР

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Новороссия, 28 июня. В Донецкой области взорвался автомобиль с контрразведчиками СБУ. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Подрыв машины СБУ

В Константиновском районе Донецкой области подорвался автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщает пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По последним данным, при взрыве погиб полковник СБУ Юрий Возный, еще три человека получили ранения. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых. По некоторым сведениям, среди пострадавших были работники Департамента контрразведки СБУ.

Судя по характеру повреждений — разорванному днищу машины — под нее была заложена бомба. В настоящий момент военная прокуратура Украины проводит следственные мероприятия.

Напомним, что вчера в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб глава спецназа разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, который, по данным СМИ, занимался диверсионной деятельностью в Донбассе и охраной убитого в марте экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Интересно, что украинские власти долго не хотели распространяться об обстоятельствах случившегося. Сначала они сообщили лишь, что «погиб военнослужащий 1978 года рождения», и только спустя несколько часов — что это был человек, имеющий непосредственное отношение к работе украинской агентуры на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ополченцы ЛНР в плену у украинских диверсантов

В средине прошлой недели, 24 июня 2017 года, группа украинских диверсантов проникла на территорию ЛНР, убила двух военнослужащих непризнанной республики и захватила в плен еще четверых. Инцидент произошел в районе автотрассы Т-1303 Луганск–Лисичанск, известной как «Бахмутка».

Сегодня в Луганске были обнародованы шокирующие подробности случившегося. Доподлинно известно, что смерть двух тыловиков Народной милиции ЛНР была жестокой. Перед тем, как расправиться с ополченцами, киевские диверсанты подвергли их пыткам.

По словам луганского судмедэксперта Дмитрия Маловичко, при осмотре тел обоих погибших были выявлены множественные повреждения: кровоподтеки и ссадины головы, пулевые и ножевые ранения туловища и конечностей, переломы костей.

«Все повреждения являются прижизненными, люди испытывали мучения и истязания во время причинения им телесных повреждений», — подчеркивает медик.

Согласно представителю Генпрокуратуры ЛНР Леониду Ткаченко, пыткам подверглись и ополченцы, взятые в плен. При этом их пытали как на месте захвата, так и по ту сторону линии соприкосновения.

«После доставки в Северодонецк к ним применялись пытки и истязания для того, чтобы получить определенного рода информацию, которая интересует украинскую сторону», — поясняет он.

Все это недвусмысленно указывает на то, что украинская сторона не соблюдает нормы международного права по части правил ведения войны и прав человека, резюмирует Ткаченко. Его ведомство уже приобщило факты истязаний военных ЛНР к делу о геноциде народа Донбасса.

Информацию о пытках подтверждают и в Минобороны ЛНР.

«По нашей информации, в настоящее время к военнослужащим Народной милиции, украинские спецслужбы применяют изощренные методы пыток, выбивая из них необходимые показания», — сообщает официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

Закон о реинтеграции Донбасса — вызов минским соглашениям

В министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса, который сейчас активно обсуждают в Киеве. Данная законодательная инициатива не только противоречит тексту и букве минских соглашений — она также вредна с практической точки зрения, так как отодвигает перспективу наступления мира на Украине. Об этом сегодня на конференции ОБСЕ заявил сотрудник МИД РФ Андрей Руденко.

«Альтернативы минскому Комплексу мер на настоящий момент нет. Разговоры об их нерелевантности, о неких новых форматах урегулирования вредят переговорному процессу, уводя внимание с субстанции переговоров на второстепенные вопросы», — пояснил он.

Тревогу вызывает то, что обсуждение новой инициативы происходит в Киеве на фоне нарастающей воинственной риторики, угроз прибегнуть к силе и использовать «югославский опыт». В любом случае, закон о реинтгерации ставит под сомнения основные положения «Минска-2».