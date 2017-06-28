Британия выпустила памятку для фанатов, желающих посетить ЧМ-2018 в России

В Избранное

Лондон, 28 июня. Британцам, желающим посетить ЧМ-2018, напомнили об огромных размерах России.

Свод правил и советов для тех, кто собирается отправиться в РФ в следующем году на чемпионат мира, опубликовало министерство иностранных дел Великобритании. В памятке содержатся инструкции для фанатов.

Им рекомендуют все ценные вещи носить при себе, а при пересечении дорог не забывать о правостороннем движении. Кроме того, британский МИД просит учитывать огромные размеры России при посещении матчей и планировать поездки с учетом расстояния между городами, где будут проходить встречи команд в рамках ЧМ.

В памятку вписаны и несколько фраз на русском языке, которые, по мнению дипломатов, могут помочь британским фанатам в РФ. Одна из них «Какой у вас пароль от Wi-Fi?».

Добавим, что ЧМ-2018 начнется через год, 14 июня, и пройдет в 11 городах.