Колыбель цивилизаций: Россия возвращает разграбленному Украиной Крыму архитектурное величие

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Частично разрушенная Митридатская лестница в Керчи будет восстановлена уже в 2018 году. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, реставрация культурного объекта будет ускорена. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Как отметил Аксенов, на строительные и реставрационные работы лестницы на горе Митридат в федерально-целевой программе (ФЦП) развития Республики Крым заложено 1,1 млрд рублей. Часть Большой Митридатской лестницы обрушилась в июне 2015 года. Причиной, вероятнее всего, стало то, что во время реконструкции в середине 1970-х годов не были проведены работы по отводу почвенных вод.

Большая Митридатская лестница в Керчи была построена в 1833–1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби и изначально вела к расположенному на горе дворцу царя Боспорского царства Митридата. Лестница в неизменном виде сохранялась до времен Крымской войны 1853–1856 гг.: при обстреле города с военных кораблей она и музей, находившийся на вершине, били сильно повреждены. Восстановить достояние Керчи удалось лишь через 130 лет.

На данный момент в серьезном ремонте нуждается каменная кладка, а также ступени и ограждения.

«Вопрос о реконструкции Митридатской лестницы и ряда других культурно-исторических объектов встал еще осенью прошлого года. Думаю, что все работы по ее реконструкции закончат уже к весенним президентским выборам», — комментирует для ФАН крымский политолог Владимир Джаралла.

В прошлом году, как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, на разработку проектно-сметной документации и выполнение первоочередных противоаварийных и реставрационных работ выделили 15,6 млн рублей. Все документы будут готовы уже в этом году, а непосредственно к строительным и реставрационным работам приступят в 2018-м. Изначально предполагалось, что реализация проекта завершится в 2019 году, однако президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Международный детский центр «Артек» попросил властей Крыма ускориться. Он также добавил, что если с проектом реставрации возникнут проблемы, Москва поможет.

«Крым, несмотря на годы разграбления в составе Украины, остается одним из крупнейших регионов, насыщенным историческими памятниками совершенно разных цивилизаций с разбросом в несколько тысяч лет. Пока полуостров находился в составе Украины, в лучшем случае пытались поддержать то, что было. Любое достижение представлялось как нечто невероятное, — говорит Джаралла. — За три года в составе России ситуация кардинально изменилась. Мы больше не выживаем, теперь мы развиваемся».

Реконструкция культурно-исторических объектов на полуострове идет полным ходом. Администрация Евпатории после долгого простоя начала ремонтные работы на уникальных мусульманских реликвиях Крыма — текие дервишей постройки XIII-XIVвеков и прилегающей к нему мечети Шукурулла-эфенди XVII века.

В марте начались работы по реставрации вилл «Ксения» и «Мечта» в Симеизе, которые более 20 лет были в запустении.

С 24 мая по 9 июня на реконструкцию была закрыта визитная карточка Крыма — дворец-замок «Ласточкино гнездо». Архитектурный памятник находился в аварийном состоянии: на скале Аврора, на которой расположился замок, образовались трещины, из-за которых шедевр инженера и скульптора Леонида Шервуда могл очутиться на дне моря.