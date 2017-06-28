Депутата Рады поразило отсутствие украинских партизан в Крыму

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Киев, 28 июня. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук усомнился в том, что «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) действительно выступал против воссоединения Крыма с Россией. В противном случае, по мнению парламентария, экстремисты бы организовали на территории полуострова «партизанские отряды».

«При всем уважении к крымско-татарскому народу, когда кричат, что давайте дадим автономию, давайте то сделаем, — я не против. У меня один вопрос: первыми пошли получать российские паспорта, к сожалению, именно крымские татары», — сказал он в эфире телеканала «112».

Украинский депутат подивился тому, что члены Меджлиса постоянно выступали с громкими заявлениями, однако при этом не предпринимали активных действий и не создавали «партизанские отряды».

Добавим, ранее в правительстве Крыма сообщили, что решение о запрете объединения «Меджлис крымско-татарского народа» пересматриваться не будет. Организация была запрещена по решению суда в связи с экстремистской деятельностью.