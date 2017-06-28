ФАС завела дело против российской структуры LG

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Москва, 28 июня. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «ЛГ Электроникс РУС» (является российской структурой LG). Как рассказали в пресс-службе ФАС, соответствующее решение связано с координацией цен на смартфоны.

Так, представитель ФАС отметил, что компания пользовалась специальной программой для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG. Кроме того, «ЛГ Электроникс Рус» регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали «ценовых роботов» с целью контроля за ценами.

Напомним, несколько дней назад ФАС возбудила дела в отношении ресторанов Burger King, «Шоколадница» и «Му-му», расположенных в аэропортах Московской области, из-за высоких цен в заведениях.