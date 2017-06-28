Голикова объявила об увеличении числа бедных россиян

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Москва, 28 июня. За первый квартал текущего года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 2 млн человек. Об этом сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на пленарном заседании Совета Федерации.

За первый квартал 2017 года число россиян, находящихся за чертой бедности, достигло 15%, или 22 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился более чем на 2 млн человек: по итогам первого квартала 2016 года в России было 19,8 млн людей, живущих за чертой бедности.

При этом ожидалось, что этот показатель сократится на 1%.

Также Голикова сообщила, что располагаемые доходы населения сократились на 0,8%.