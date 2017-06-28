 Пальмира сейчас и в глубине веков: когда восстановят архитектурную жемчужину Сирии 

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После освобождения Пальмиры от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в древнем городе начались работы по разминированию. Параллельно с этим проводили свои исследования эксперты по древней истории и архитектуре. Ученые провели общий мониторинг и сделали вывод, что в Пальмире сохранилось 70-80 процентов архитектурных и исторических памятников.

Как уже сообщалось, в настоящее время рассматриваются несколько вариантов восстановления памятников Пальмиры. Один из них заключается в консервации разрушенных памятников в том состоянии, в котором древние сооружения пребывают сейчас, с последующим восстановлением. При этом планируется применить наряду с сохранившимися фрагментами и новые материалы. Кроме того, ученые предлагают воссоздать памятники старины в виде их голографических копий.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей писатель, эксперт Российского совета по международным делам Арслан Хасавов, дело касается памятников архитектуры в Сирии, разрушенных частично или утраченных полностью. Эксперт отметил, что представители террористических группировок опираются на позиции религиозного характера, разрушая культовые сооружения, не относящиеся к собственной религии.

«Соответственно, здесь у ученых есть несколько точек зрения на вопрос сохранения наследия, в том числе доисламской эпохи. И особенно это касается, естественно, Пальмиры. Мы все прекрасно помним кадры разрушения различных памятников, различных экспонатов, ваз и так далее», — сообщил Арслан Хасавов.

Что же касается непосредственно Пальмиры и планов по восстановлению, то здесь, обращает внимание эксперт, Россия вносит свои предложения, как и международные организации. Однако, как считает эксперт, говорить о полном восстановлении Пальмиры сейчас, в условиях продолжающейся войны в Сирии, преждевременно. По словам Хасавова, после окончания сирийского конфликта к этому вопросу будут возвращаться, и восстановление памятников начнётся с учетом того, что большинство руин все-таки сохранилось непосредственно в самой Пальмире.

«Они не массово были разграблены и растащены, поэтому восстановление требуется, но вопрос времени, мне кажется, здесь первостепенный. Потому что в настоящий момент эти все разговоры преждевременны», — сообщил эксперт.

Арслан Хасавов обратил внимание, что даже в столице Сирии Дамаске, в которой очень много разрушено строений, особенно на окраинах, тоже пока никакой строительной активности не проявляется.

«Продолжаются бои, и вопрос восстановления городов и памятников архитектуры, включая Пальмиру — это все-таки вопрос некоторой отдаленной пока что перспективы», — сказал Хасавов.

Между тем историей Пальмиры заинтересовались кинематографисты. Фильм режиссера Болотникова «Пальмира» будет основан на реальных фактах. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, новая кинолента расскажет о дагестанском враче, который отправился в Сирию на поиски своей семьи.

Создатели первого российско-сирийского фильма рассказывают, что «Пальмира» будет сниматься в Сирии. Подробности о будущем фильме сообщил режиссер Иван Болотников на Шанхайском международном кинофестивале. Кинематографист отметил, что проект является международным, участие в нем примут разные страны. В сентябре съемочная группа отправится в САР для поисков безопасного региона, в котором можно будет снимать картину. Основная часть съемок пройдет зимой и весной 2018 года.

* Организация запрещена на территории РФ.