ДНР запретила ввоз свинины с Украины из-за африканской чумы

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Донецк, 28 июня. Донецкая народная республика запретила ввоз свиней и свинины из Украины. Об этом заявил начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР Виталий Савельев.

Он пояснил, что практически во всех регионах Украины зафиксирована вспышка африканской чумы у свиней. Учитывая данный факт, ведомство приняло решение о запрете ввоза в ДНР мяса свинины и живых свиней из Украины. Он также добавил, что африканская чума свиней не опасна для человека, однако смертельна для диких и домашних свиней.

Ранее Госпродпотребслужба Украины сообщила, что с начала 2017 года из-за вспышек африканской чумы свиней были изъяты и уничтожены более шести тысяч голов свиней.