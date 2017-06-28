Донбасс: при подрыве автомобиля близ Донецка погиб полковник СБУ
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Донецк, 28 июня. В Донецкой области подорвался автомобиль с офицерами Службы безопасности Украины. Об этом сообщается на странице украинского ведомства в Facebook.
В результате подрыва на месте погиб полковник СБУ, три человека пострадали.
Ранее сообщалось о четырех раненых.
По данным пресс-службы СБУ, под Донецком при исполнении служебных обязанностей погиб полковник Юрий В. По предварительной версии, причина смерти — подрыв транспортного средства.
Трех человек экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.
В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.