Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Идлиб: армия Турции намерена создать в провинции военную базу
Происшествия
Донбасс: при подрыве автомобиля близ Донецка погиб полковник СБУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: при подрыве автомобиля близ Донецка погиб полковник СБУ

    16:10  28 Июня 2017
    101

    Донбасс: при подрыве автомобиля близ Донецка погиб полковник СБУ

    Донецк, 28 июня. В Донецкой области подорвался автомобиль с офицерами Службы безопасности Украины. Об этом сообщается на странице украинского ведомства в Facebook. 

    В результате подрыва на месте погиб полковник СБУ, три человека пострадали.

    Ранее сообщалось о четырех раненых. 

    По данным пресс-службы СБУ, под Донецком при исполнении служебных обязанностей погиб полковник Юрий В. По предварительной версии, причина смерти — подрыв транспортного средства. 

    Трех человек экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести. 

    В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

    Автор: Дана Балан
    #донбасс #украина #донецк #донецкая область #сбу
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Представитель рода Романовых сравнил фильм «Матильда» с диснеевской сказкой

        17:10 28 Июня 2017 125
        Читать
        16:55
        Сегодня

        ДТП в Дагестане: ФАН публикует список шестерых погибших
        16:31
        Сегодня

        Сирия: 50 мирных жителей погибли при ударе коалиции США в Дейр эз-Зоре
        16:12
        Сегодня

        МИД РФ отреагировал на продление антироссийских санкций ЕС
        15:54
        Сегодня

        Депутаты заксобрания Петербурга проголосовали против референдума по Исаакию
        15:13
        Сегодня

        Киев сообщает о подрыве автомобиля СБУ в Донбассе

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017 679

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        7672

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2137

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1909

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1857
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора

        Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора

        16:10   28 Июня 2017
        176
        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45   28 Июня 2017
        681
        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        13:44   28 Июня 2017
        84
        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        13:41   28 Июня 2017
        283