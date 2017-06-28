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Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора
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    Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора

    16:10  28 Июня 2017
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    Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора

    Москва, 28 июня. Создатель Telegram Павел Дуров дал согласие на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации, однако отметил, что согласен только на предоставление открытых данных, без каких-либо дополнительных обязательств. 

    В сообщении на своей странице «ВКонтакте» Дуров процитировал слова главы РКН Александра Жарова о том, речь идет не о предоставлении доступа к переписке пользователей, а о предоставлении пяти идентификаторов, необходимых для внесения мессенджера в реестр. Дуров также отметил, что все сведения находятся в открытом доступе. 

    «Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации», — подчеркнул Дуров. 

    Дуров также отметил, что давай согласие на внесение в реестр, команда Telegram исходит исключительно из этого заявления Жарова и не берет на себя никаких дополнительных обязательств. 

    «В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама», — написал Дуров. 

    Автор: Владимир Багров
    #дуров #telegram #роскомандзор
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