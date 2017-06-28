ДТП в Дагестане: ФАН публикует список пострадавших

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Махачкала, 28 июня. Шесть человек, включая двоих детей, погибли в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Дагестане, еще пятеро пострадали.

Как стало известно ФАН, среди пострадавших — трое детей. Один ребенок Ибрагим был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии: врачи диагностировали у него внутрибрюшное кровотечение. Сейчас мальчика готовят к операции.

Остальные пострадавшие находятся в отделении хирургии. Это Фатима А. 11 лет, Самира А. 7 лет, Максим Х. 38 лет. В больнице также находится мать Фатимы и Самиры — Марина А. 34 года. Женщина получила небольшие ушибы.