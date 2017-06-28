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Ученые развеяли четыре главных мифа о сексе
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    Ученые развеяли четыре главных мифа о сексе

    16:14  28 Июня 2017
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    Ученые развеяли четыре главных мифа о сексе

    Нью-Йорк, 28 июня. Американские ученые Аарон Кэролл и Рейчел Вриман из университета Индианы опровергли главные мифы о сексе. По словам экспертов, большая часть таких «фактов» не имеет под собой никаких оснований, а другие — высосаны из пальца.

    Мужчины не занимаются сексом чаще женщин. К таким выводам ученые пришли после исследования, участники которого не занимались сексом в течение года. Выяснилось, что 50% респондентов мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет действительно вели монашеский образ жизни. В то же время только 5% женщин решились отказаться от половой близости.

    Устрицы не повышают возбуждение. По словам ученых, весь эффект, получаемый от употребления морепродуктов, строится исключительно на самовнушении. Это связано в первую очередь с тем, что на возбудимость больше влияет психология, а не физиология.

    Ученые развеяли четыре главных мифа о сексе

    Мужчины переживают из-за размеров половых органов. Опрос показал, что средний размер полового члена составляет 15-17 см, однако урологи настаивают на том, что средняя длина равна 10-13 см.

    Четвертый миф связан с обрезанием. Считается, что операция снижает чувствительность полового органа мужчины. Однако ученые уверены, что это не так.

    Ученые развеяли четыре главных мифа о сексе

    Точка G у разных женщин находится в разных местах. Именно по этой причине поиску заветной «точки» посвящено столько книг и дискуссий. По словам экспертов, сложность ее местонахождения в первую очередь связана с тем, что у каждой представительницы женского пола точка G находится в каком-то определенном месте.

    Автор: Дима Оленин
    #секс
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