О разборчивости в гостях и свиньях в грязи. Колонка Романа Носикова

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И все же 22 июня имеет массу полезных свойств. Этот день дает нам возможность подумать о важных вещах. Не только о русской судьбе — быть костью в горле у европейцев. А хотя бы просто заново оценить, что имеешь, — жизнь, например. Целый, не разбомбленный дом. Семью, живущую в безопасности. Это немало.

Это отличный день и для того, чтобы многое узнать, послушать. Такой день не оставляет почти никого равнодушным.

Недавно в нашей стране проходил форум «Петербургский диалог». Это детище Герхарда Шредера и Владимира Путина создавалось для обеспечения российско-германского диалога во всех сферах жизни и «укрепления взаимопонимания». Надо сказать, что в тот раз успех был полным. Взаимопонимание достигло невероятных глубин. Наверное, дна.

В рамках форума «Петербургский диалог» в Магадане открылась Международная школа молодых ученых. И 22 июня там выступил представитель Фонда Фридриха Эберта — Маркус Меккель. Этот человек примечателен тем, что когда-то работал министром иностранных дел ГДР. Именно при нем ГДР была присоединена к ФРГ.

Что же сказал в своей речи этот заслуженный немец?

«Часто забывается, что Германия и Советский Союз, два государства с диктаторским режимом, совершали одинаковые действия. Пактом Гитлера — Сталина они фактически поделили мир между собой. Это означает, что в 1939 году Советский Союз также начал мировую войну. Красная армия совершала ужасные преступления в Польше, во время войны с Финляндией, в странах Балтии. Мы должны прийти к признанию совместной ответственности Германии и России за жертвы начала Второй мировой войны», — сказал Меккель.

Что в этой связи важно? То, что организаторы мероприятия понимают российско-германский диалог примерно как то, что происходит на российских политических ток-шоу с участием представителей Украины. Приглашенный гость, заведомый дурак, невежа и негодяй, начинает врать, хамить и оскорблять все и всех вокруг, а российская сторона из странно понимаемого чувства долга возится вместе с этой свиньей в ее любимой грязи и даже хрюкает — чтобы дорогому гостю было понятнее.

Гипотезу о том, что организаторы мероприятия не знали, кто такой Маркус Меккель и что он скажет, можно, конечно, рассмотреть. Если это предположение верно, то организаторы полностью профессионально непригодны. Узнать о мировоззрении Меккеля проще пареной репы.

Вот его интервью от 2013 года.

«Мы никуда не денемся от того, что тысячи или даже десятки тысяч немецких женщин подверглись насилию со стороны солдат. И эта тема тоже имеет место в истории. Мы не можем говорить лишь только о хорошем или плохом, когда затрагиваем исторические события. Когда в России говорят о Второй мировой войне, мы смотрим на все мемориальные доски и памятники, там стоят даты: 1941–1945. Но если посмотреть правде в глаза, война началась гораздо раньше. И в этом солидарную ответственность перед историей несут две большие державы — Россия и Германия, подписавшие 23 августа пакт Молотова — Риббентропа. Война началась 1 сентября вводом немецких войск в Польшу. И продолжилась 17 сентября вводом советских войск в Польшу с другой стороны. Я считаю, что мы несем в истории коллективную ответственность за события», — заявил тогда Меккель.

Фонд Эберта по самые уши завяз в украинской евроинтеграции, то есть несет свою долю ответственности за происходящий там кровавый бордель.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сильно возмутился заявлениями Меккеля.

«Пакт между СССР и Германией был пактом о ненападении и принципиально отличался, скажем, от Мюнхенского соглашения 1938 года, отдавшего Германии Судетскую область Чехословакии. Да, советские войска вошли в восточные области Польши для защиты белорусов и украинцев, проживавших в этих областях. Но это произошло только 17 сентября, когда польская армия прекратила сопротивление, польское правительство сбежало в Румынию, а польское государство перестало существовать. Война в Европе началась как «странная» война Англии и Франции против Германии. Причем же здесь СССР?» — задается вопросом Мягков.

Зачем вообще было начинать этот диалог? Это не телевизионное шоу. Форум должен снимать противоречия, углублять взаимопонимание. Что тут можно снять? Что тут можно углубить? Дно углубить нельзя.

Хамы, предатели и дураки никогда не приезжают на форумы, чтобы что-то понять и изучить. Они ходят к людям только с одной целью — читать им мораль, учить и просвещать. И чем глупее, подлее дурак, хам и предатель, тем сильнее его уверенность в собственном уме, моральном превосходстве и благородстве, тем сильнее стремление заниматься поучением, осуждением, менторством и снисхождением до тех, кому в подметки не годится.

Этих людей можно изучать. Это полезно. Их можно предъявлять народу. Как Соловьев — Ковтуна. Но никогда с ними нельзя садиться за один стол. Никогда нельзя пытаться принимать их за равных. Никогда не допускать их соседства с чем-то священным или важным. Например, с 22 июня, с молодыми учеными и полезными форумами. Так как эти люди только забрызгают это священное, полезное и важное своим богатым внутренним содержанием, духовностью и мировоззрением.

И нам будет противно.